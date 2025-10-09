擁296萬、月領2.4萬！73歲嬤安穩退休因兒子「1通電話」快撐不住

日媒以真實案例揭示，明確劃出「能幫」與「不能幫」的界線，才是讓一家人得以攜手生活下去的第一步。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名73歲婦人年輕時喪偶，是獨自撫養兒子的單親母親，她在幾年前退休，靠著每月12萬日圓（約新台幣2.4萬元）的年金、1500萬日圓（約新台幣296萬元）的積蓄、丈夫留下的房子，過著樸實但安定的日子。原以為終於能過上平靜安穩的退休生活，一通來自兒子的電話，徹底改變了她的生活，安穩退休的美夢幾乎破碎。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年73歲的退休婦人鈴木美津子（化名）在24歲結婚，33歲喪夫。由於丈夫是無雇主的自營業者，遺屬年金只發放到孩子滿18歲為止。為了撫養兒子，她找了份印刷廠的工作。

兒子大學畢業後順利獨立，美津子也展開獨居生活。她60歲退休後，又在附近餐廳打了5年工，65歲開始，靠每月約12萬日圓的年金過活。她住在已故丈夫留下的房子裡，伙食費每月2至3萬日圓（約新台幣3948至5922元），水電約1萬（約新台幣1974元），雜費控制在年金範圍內。只有突發支出時，才動用一些存款。節儉但安穩的養老，原以為能就這樣過下去，直到某天，一通電話打破了平靜。

47歲的兒子雄一在電話那頭表示「公司經營惡化，被迫離職」。雖然拼命找工作，卻連連碰壁，陷入憂鬱狀態。妻子幸子只能在超市打工，17歲的兒子剛也正準備升大學，一家三口的生活陷入絕境，走投無路的雄一只好向母親求助。

兒子說：「我不是想跟妳借錢啦，只是我們可以一起住，互相幫忙。」聽到這句話，美津子心軟了。她想著「兒子也不容易，孫子還要念書。」於是答應同住，只提出一個條件--「我負責食費和水電費，其他的你們自己想辦法。」那時她沒想到，這個決定，會讓自己再度陷入貧困的邊緣。

四口人一起住後，開銷瞬間暴增。原本每月3萬日圓的食費變成10萬（約新台幣2萬元），水電瓦斯費翻倍。更雪上加霜的是，孫子要上大學。兒子失業，媳婦打工收入有限，學費只能靠貸款與獎學金補貼。結果，美津子又得掏錢幫忙買書、付交通費。

美津子開始發現，每月的年金根本不夠，自己辛苦存下的1500萬日圓存款逐漸見底，她忍不住嘆息「我只是想幫他們一點忙，但怎麼變成他們全家都靠我活？」既心疼兒子一家，又對未來的生活感到焦慮，感嘆「我也會老、會生病，萬一以後要看護、要醫療費怎麼辦？」美津子的內心越來越沉重。她向理財顧問求助，對方建議「請妳攤開開銷，讓家人知道真相。」

於是她鼓起勇氣，把家計簿放到桌上，冷靜地告訴兒子與媳婦「年金不夠用了，我正在花存款。再這樣下去，我們全家都會垮掉。」這句話像一記重擊。從那之後，兒子開始努力尋找工作，最終找到工作，雖然薪水不到從前的一半，但總算有了穩定收入，他們也重新分攤支出，生活慢慢回穩。

報導指出，如今日本許多家庭面臨相同困境，靠年金生活的父母，與經濟壓力沉重的子女同住。若負擔長期失衡，父母的想過安穩的晚年與子女的重生都將遙不可及。坦誠溝通，是家人共同生活的關鍵，明確劃出「能幫」與「不能幫」的界線，才是讓一家人得以攜手生活下去的第一步。

