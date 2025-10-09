T17、T18要留住輝達 李四川曝只有1個答案

台北市副市長李四川說，「違法不是魄力，真正的魄力是依法行政。」（記者劉信德攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）台灣總部落腳台北市北投士林科技園區（北士科）的T17、T18，因土地地上權問題卡關，台北市副市長李四川表示，要輝達留在T17、T18，現在只有1個答案，就是新壽與市政府合意解約，由市府直接將地上權交給輝達；對外界質疑市府怕被講圖利，他強調，若直接由新壽移轉地上權，絕對是圖利，「不是公務員怕不怕的問題，違法不是魄力，真正的魄力是依法行政。」

對於新壽希望直接將地上權移轉給輝達，李四川表示，市府協調了這麼多月，現在就輝達來講，只有1個答案，就是新壽與市政府合意解約，把土地交給市政府，由市政府直接交給輝達。新壽蓋好交給輝達的選項，輝達不願意。在這樣的條件，只要新壽提出來的條件沒有一定要包含50年的預期利益高達100多億的解約金，市府絕對可以跟新壽進一步的協商。

請繼續往下閱讀...

對於外界質疑市府不同意是因為怕被講圖利，李四川強調，不是市政府怕圖利，而是這樣轉，新壽可以得到很高的利益，這絕對是涉及到圖利。當初契約規定的很清楚，要把房子蓋好才能移轉，這樣的限制讓很多人不敢來投標。現在修改契約，讓地買來馬上又可以賣出去，讓新壽得到這樣的利益，會涉及到圖利，「並不是公務員怕不怕的問題，違法不是魄力，真正的魄力是依法行政。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法