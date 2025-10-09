自由電子報
鈞興-KY前3季營收創高 Q4機器人用齒輪量產出貨

2025/10/09 12:01

鈞興-KY持續推進電動助力車（E-Bike）業務，圖為鈞興總經理杜春輝。（記者林菁樺攝，資料照）鈞興-KY持續推進電動助力車（E-Bike）業務，圖為鈞興總經理杜春輝。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕精密齒輪大廠鈞興KY（4571）自結9月合併營收新台幣2.64億元、年增22.28%；前9合併營收23.34億元、年增4.55%，創歷年同期新高。受惠機器人發展，智能傳動類產品占整體營收比重可望持續提高，也將是主要成長動力來源。

鈞興-KY指出，9月營收受惠於電動工具及園林工具用的直齒輪、精密五金件、工業機器人齒輪及諧波減速器出貨成長；前9月營收以產品應用領域別來看，電動工具類衰退3%、園林工具類成長19%、智能傳動類成長31%、工業縫紉機類衰退6%，傳統的電動工具及園林工具類齒輪合計較去年同期成長2.75%。

鈞興-KY表示，今年營收主要成長動能來自智能傳動類的產品，智能傳動類產品的營收比重由去年同期6.07%，提升到今年的7.64%。

在智能傳動產品方面，鈞興也積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速器，第四季將有新的機器人用齒輪項目量產出貨。

至於投入多年的電動輔助自行車（E-bike）用中置電機方面，鈞興已接獲量產訂單，並已於9月份開始量產出貨，在多項新產品量產出貨的貢獻下，預計2025年第四季智能傳動類產品占整體營收比重可望持續提高，成為鈞興未來成長的主要動力來源。

