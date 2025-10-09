鐵飯碗難端？公務員獨子失蹤 父母在筆記本發現真相嚇崩

日本1對5旬夫妻對從事公務員的獨子感到安心，直到某天兒子突然失蹤，夫妻在其房間書桌抽屜裡有1張精神科諮詢卡和一些抗憂鬱藥，才知兒子工作壓力。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕公務員工作穩定又安全？日本1對5旬夫妻對從事公務員的獨子感到安心，直到某天兒子突然失蹤，夫妻在其房間書桌抽屜裡有1張精神科諮詢卡和一些抗憂鬱藥，及１本筆記本，在筆記本上還寫著『你這個偷稅賊！』」以及『你以為誰給你發薪水了？』等辱罵的字眼，並在１張短箋，發現無法向同住父母求救信號，上面寫著：「對不起，我受夠了。我想暫時離開工作一段時間」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，58歲高橋良一（化名）與55歲妻子美沙子（化名），認為，「當公務員很安全，感覺很安心……」，直到32歲兒子拓也（化名），突然失蹤，只留下1張紙條。

拓也是地方政府公務員，在當地市政廳工作，負責第一線服務，直接與市民打交道。

他的父母為兒子感到驕傲，因為他大學畢業後找到了1份穩定的工作，可以上下班。 「我們吃飯時問他『工作怎麼樣？』他總是笑著回答，『很有意義。能為市民提供幫助，我感到很高興。』」

但大約6個月前，情況開始發生變化，調職後，拓也似乎話少了，看起來也瘦了一些。 “無論我問他多少次‘在新部門工作不容易嗎？，他總是說「沒事」，所以我們就沒追問太多。”

然而有一天，拓也突然失踪了，夫婦倆進入他的房間，發現了兒子痛苦的痕跡，書桌抽屜裡有1張精神科諮詢卡和一些抗憂鬱藥，還留下了１本大學筆記本。 「筆記本上記著他的情況，還寫著『你這個偷稅賊！』」以及『你以為誰給你發薪水了？ 』他因為一些小的程式錯誤就被訓斥了好幾個小時。我們的兒子似乎只能不停地道歉，說『對不起』。 」

此外，在筆記本的最後還有１張短箋，上面寫著：「對不起，我受夠了。我想暫時離開工作一段時間」。 這是他甚至無法向與他同住的父母傳達的求救信號。

專家表示，近年來，顧客和使用者的過度要求和無理投訴（即所謂的「顧客騷擾」）已成為嚴重的社會問題，公務員尤其容易遭受嚴重的顧客騷擾。

這些惡意投訴會嚴重損害工作人員的心理健康，並可能導致憂鬱症、適應障礙和創傷後壓力症候群 （PTSD） 等精神疾病。拓也的案例表明，一個社會結構性問題不僅會影響個人，還會影響任何人。當然，家屬注意到親人行為的變化並傾聽他們的心聲至關重要。然而，像拓也一樣，很多人為了避免讓別人擔心而不願說出自己的煩惱，然而個人努力解決這個問題的能力是有限的，現在需要的是一個能夠保護整個組織員工的體系。

