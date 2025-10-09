自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》申豐︰股價跌深強彈 急攻漲停

2025/10/09 10:19

合成乳膠大廠申豐（6582） 上半年稅後虧損8487萬元，每股虧損0.8元，申豐將開發高毛利的特殊應用合成乳膠產品拼轉盈，今天股價由谷底反彈，一度上攻至32.75元的漲停板。（取自申豐官網）合成乳膠大廠申豐（6582） 上半年稅後虧損8487萬元，每股虧損0.8元，申豐將開發高毛利的特殊應用合成乳膠產品拼轉盈，今天股價由谷底反彈，一度上攻至32.75元的漲停板。（取自申豐官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕合成乳膠大廠申豐（6582）上半年稅後虧損8487萬元，每股虧損0.8元，申豐將開發高毛利的特殊應用合成乳膠產品拼轉盈，今天股價由谷底反彈，一度上攻漲停32.75元，截至10點02分，股價暫報32.7元，漲幅9.73%，成交量641張。

申豐9月合併營收3696萬元，年減81.32%；累計1~9月合併營收6.96億元，年減44.17%。

申豐表示，上半年原有市場供需失衡依舊，公司持續積極進行轉型，以綠色產品、綠色製程為目標，藉由多元化產品組合，開發高毛利的特殊應用合成乳膠產品為目標，開拓新的市場，期望有效提升整體獲利能力。

將拓展黏合劑、紡織業添加劑、綠色建材、紙張塗佈以及全回收食器的多元應用，最終目標是達到最佳穩定的產銷平衡狀況，並在此基礎上持續創造獲利。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財