北京再出手！中國商務部宣佈收緊稀土、相關技術出口

中國週四（9日）宣佈，將收緊稀土及相關技術出口。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國週四（9日）宣佈，將收緊稀土及相關技術出口，進一步擴大限制，而這項限制一直是北京和華府之間緊張關係的根源。

綜合外媒報導，中國商務部週四公告，為維護國家安全和利益，決定對稀土及相關技術實施出口管制。中方實施新的全面限制措施，要求各公司在出口具有「潛在軍事用途」的稀土產品時，必須獲得特別許可，此舉凸顯了北京對於全球科技和國防供應鏈關鍵材料的嚴格控管。

中國商務部表示，自12月1日起，外國公司和個人出口軍民兩用稀土產品，必須先取得出口許可，中國出口商同樣也需要申報貨物最終目的地國家或地區。

中國商務部提到，與大規模殺傷性武器的設計、研發、生產或使用的相關出口將不予批准，這項限制則將立即生效。原則上，向海外軍事用戶以及官方關注名單上的進口商或最終用戶的出口申請也將被拒絕。

最新公告發佈之際，地緣政治競爭日益加劇，各國爭奪半導體、電動車、磁鐵和先進國防系統所用關鍵礦物的控制權。中國在全球稀土生產中佔主導地位，近年來，北京持續利用出口限制作為科技、貿易爭端的談判籌碼。

分析師表示，中方最新的措施可能會進一步家具供應鏈壓力，並加速美國、日本和歐洲實現稀土採購和加工能力多元化的努力。

