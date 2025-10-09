市場鬆口氣！國際油價連漲衝上一週新高 外媒揭原因

國際油價週三（8日）小幅上漲約1%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（8日）小幅上漲約1%，創下一週以來新高，因市場預期，烏克蘭和平協議談判缺乏進展，將使對莫斯科的制裁持續生效，同時美國最新週報顯示石油消費持續上升。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲0.82美元，漲幅1.3%，收於每桶62.55美元。

布蘭特原油期貨上漲0.80美元，漲幅1.2%，收於每桶66.25美元。

這是布蘭特原油自9月30日以來的最高收盤價，也是紐約期油自9月29日以來的最高收盤價。

一名俄羅斯高級外交官表示，與烏克蘭達成和平協議的動力已基本耗盡。分析師指出，若雙方達成和平協議，可能會讓更多俄羅斯原油重返全球市場。根據美國能源數據，俄羅斯在2024年仍是僅次於美國的全球第二大原油生產國。

儘管受到制裁，俄羅斯仍持續逐步提高原油產量。據俄羅斯「國際文傳社」（Interfax）週三報導，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，該國上個月的產量已接近其在OPEC+協議下的配額。

儘管美國原油庫存增幅高於預期，但市場仍保持漲勢，因交易員更關注報告中顯示的美國石油消費上升。

美國能源資訊署（EIA）表示，截至10月3日當週，能源企業增加了370萬桶原油庫存，這高於路透調查分析師預測的190萬桶增幅，也超過市場消息人士引述美國石油協會（API）週二公布的280萬桶增幅。

然而，EIA也指出，美國「石油產品總供應量」（反映美國石油消費量的指標），在上週上升至每日2199萬桶，為2022年12月以來最高水準。

Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「需求數據相當強勁，應該能支撐市場走勢。」

自本週初以來，油價已累計上漲約3%，主因OPEC+於週日宣布11月的增產幅度小於預期。據OPEC+消息人士對路透透露，OPEC+同意自11月起每日增加產量13.7萬桶，反映出市場對石油供應過剩風險日益升高的擔憂。

