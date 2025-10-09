美股收盤》科技股領漲美股多收紅 那指登頂首度站上23000點大關

在科技股領漲下，市場聚焦人工智慧（AI）熱潮與美國聯邦準備理事會（Fed）降息前景，暫時忽略美國政府關門影響，週三美股主要指數反彈。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕在科技股領漲下，市場聚焦人工智慧（AI）熱潮與美國聯邦準備理事會（Fed）降息前景，暫時忽略美國政府關門影響，週三美股主要指數反彈，標普與那指再創新高，且那指史上首度站上23000點大關。台積電ADR大漲3.57%。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳釋出的AI晶片需求樂觀言論，提振市場情緒，投資人重燃對AI產業長線信心，科技股領漲，AMD狂飆逾11%，輝達揚升 2.20%至每股189.11美元，美股多頭氣勢再起。

請繼續往下閱讀...

美國政府關門導致多項重要經濟數據延後發布，投資人轉向民間替代指標以研判經濟走勢。根據聯準會於9月的會議紀錄指出，多數決策官員認為，進一步降息是適當的，但對於該降至何種水準仍未形成共識。

道瓊工業指數下跌1.2點，收在46601.78點。

標普500指數揚升39.13點或0.58%，收在6753.72點。

那斯達克指數上漲255.02點或1.12%，收23043.38點。

費城半導體指數勁揚225.43點或3.40%，收6860.20點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法