不確定性已成新常態 IMF總裁籲各國加速改革應對挑戰

國際貨幣基金總裁喬治艾娃8日在華府指出，不確定性已經成為全球經濟的新常態。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃8日說，儘管全球經濟持續面臨多重衝擊與長期不確定性，但整體表現「比原先擔憂的要好，雖仍未達到我們所需的水準」，呼籲各國做好準備，因「不確定性已成新常態」。

她在華盛頓米爾肯研究院演說中指出，受美國及其他先進與新興經濟體表現優於預期帶動，全球經濟今年僅出現「輕微放緩」，IMF預估全年成長率約為3％，與先前預測一致，但仍低於疫情前平均3.7％的水準。

喬治艾娃指出，全球目前雖未陷入報復性貿易戰，但關稅效應仍待觀察。美國自4月起實施廣泛關稅措施，整體稅率由23％降至目前17.5％，有效稅率約10％，仍「遠高於」全球其他國家，這些關稅的全面效應「尚未完全顯現」。她提到，黃金價格首度突破每盎司4000美元，顯示投資人對美元走弱與地緣風險的避險需求，反映全球經濟韌性尚未真正受考驗。

展望中長期，喬治艾娃認為全球成長動能正在轉變，中國經濟放緩，印度則崛起為關鍵引擎。她呼籲各國加速改革、重建財政緩衝，解決貿易失衡。對美國，她呼籲正視聯邦債務問題-截至今年已達37.64兆美元，鼓勵家庭增加儲蓄。至於中國，IMF持續呼籲推動財政改革、提升民間消費、降低對產業政策依賴。

