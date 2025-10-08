響應視覺友善聯盟倡議 法巴人壽打造更友善環境

法巴人壽強調，響應視覺友善聯盟倡議，打造更友善的環境。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕法國巴黎人壽今日於「世界視覺日」前夕響應由社會企業夥伴「黑暗對話」發起的「視覺友善聯盟」倡議，期望發揮影響力，讓社會及環境更加平權友善、包容共融，同時亦積極落實「公平待客原則」，針對視覺不便族群，推出系列內部訓練及外部流程改善措施。

法國巴黎人壽台灣分公司隸屬法國巴黎保險，主要提供儲蓄型與保障型商品等保險服務，是投資型保險和信用保障保險在銀行保險通路領導者。目前法國巴黎人壽台灣分公司在台灣有約400位員工，並擁有超過50家的金融機構合作夥伴，2024年總保費收入達新台幣365億元，是法國巴黎保險最重要的海外市場之一。

請繼續往下閱讀...

衛福部數據顯示，截至2024年底，國人眼、耳及相關功能障礙人數近20萬人 。作為台灣第一家取得國家通訊傳播委員會（NCC）「無障礙標章AA」認證的外商壽險公司，法巴人壽持續透過員工訓練及推動內外部環境及服務流程改善等方式，為視覺不便者打造更友善的環境與服務。

法巴人壽總經理黃宥甄表示，我們致力為促進社會共融做出貢獻，並藉由優化產品與服務，消弭種族、語言、年齡或身心障礙等因素所產生的資訊落差和服務限制，期許人人均能平等獲取負責任、可持續的金融服務；很榮幸能成為「視覺友善聯盟」的長期夥伴，並將繼續強化無障礙設計，讓視覺不便者，在與我們互動時能感受到真正的友善與尊重。

自2015年起，法巴人壽即與社會企業「黑暗對話」展開合作，邀請員工參與工作坊體驗課程，強化「公平待客原則」理念與精神，並透過黑房體驗身歷其境地感受失去視覺的情境和所面臨的挑戰，啟發對各類族群及客戶的同理心，進而感同身受地調整產品銷售流程，提供更便利、細緻與貼心的服務。截至2025年9月，法巴人壽對內已舉辦13場「黑暗對話公平待客工作坊」。

在客戶服務端，法巴人壽可依視覺不便保戶需求提供接待引導或到府服務外，亦主動檢視營運場所的動線設計與指標標示，在保戶接待室預備「老花眼鏡」、「放大鏡」、「點字本」等視覺輔助設施，提供更友善且貼心的服務。此外，法巴人壽也積極優化官方網站的「金融友善服務專區」無障礙設計與使用者體驗，針對商品內容支援「文字朗讀」功能，確保視覺不便保戶取得完整商品資訊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法