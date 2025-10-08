丹娜絲毀損光電 能源署說明清理進度

丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板破損。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕丹娜絲颱風損壞光電板，經濟部能源署晚間說明回收進度。丹娜絲風災光電損害33個案場，整體受損容量僅占總設置容量千分之4，目前皆已完成損壞光電版清理作業，並由業者送至合法處理機構進行處理落實回收機制，善盡永續環境責任。

能源署說明，丹娜絲颱風災損較為嚴重的嘉義4座滯洪池水面型光電，目前破損光電板已清理完畢。

請繼續往下閱讀...

能源署指出，嘉義新塭在7月24日完成，貴舍7月30日完成、荷苞嶼在7月30日完成，三處案場皆已完成水面損壞光電板及廢棄光電板清理作業。

另外，新庄案場水面損壞光電板於7月30日完成清理作業，廢棄光電板已於9月5日暫置於案場附近符合環境部標準的暫置區，並依事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準進行放置。

經濟部能源署最後說明，新庄案場目前暫置約4噸損壞光電板及浮具，將持續督促業者於本週送至苗栗回收處理廠，確保再生能源推動與環境永續並行，打造安全、清潔的綠能環境。

