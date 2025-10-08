新報告驚人數據！生成式AI將「徹底改變」職場 白領衝擊大過藍領

求職網站Indeed上發布的職位中，大約四分之一（即26%）將因生成式人工智慧（Gen AI）而發生「徹底轉變」。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧即將顛覆就業市場，勞工專家表示，有些職位比其他職位更容易受到攻擊。根據Indeed 9月的一份報告，過去一年求職網站Indeed上發布的職位中，大約四分之一（即26%）將因生成式人工智慧（Gen AI）而發生「徹底轉變」。

通用人工智慧，例如OpenAI的Chat GPT和Google的Gemini透過根據使用者提示創建文字、圖像、影片、音訊或軟體程式碼等原創內容來模仿人類的腦力。

Indeed北美經濟研究主管烏爾里希（Laura Ullrich）表示，人工智慧可以取代人類認知推理能力的產業，例如科技和金融領域的某些工作面臨的風險最大。

烏爾里希說：最有可能發生高度轉型的工作是白領工作。相較之下，某些職業，例如護理人員以及製造業或建築業的藍領工作，受到的衝擊較小。這是因為，根據Indeed的報告，那些更依賴體力勞動或人際互動的職業仍然不在生成式人工智慧的範圍內，至少目前是如此。

皮尤研究中心（ Pew Research Center）2023年的研究顯示，在「高薪領域，大學教育和分析技能是優勢」的職位 最容易受到人工智慧的影響。研究發現，預算分析師、資料輸入員、報稅員、技術作家和網路開發人員就是這類職位的例子。

皮尤研究中心發現，總體而言，2022年19%的美國工人從事「受人工智慧影響最大」的工作，他們最重要的活動可能會被人工智慧取代或協助。

