益張9月營收年減少15.91％ 第4季有機會恢復成長

〔記者楊雅民／台北報導〕全球商用置物設備廠益張 （8342） 今天公告9月合併營收達1.13億元，較上月減少17.57%，較去年同期減少15.91%；累計前9月合併營收為11.75億元，相較去年同期減少2.73%。

益張指出，9月營收下滑主要係歐洲市場因企業客戶在夏季普遍安排長假，導致訂單確認及出貨時程順延，影響短期營收認列。其次，部分北美客戶上半年備貨庫存較高，故使得近期新訂單動能相對趨緩。

益張強調，雖然短期營收受到季節性及政策性因素影響，但隨著部分製程逐步委外，可望有效提升相關產品的產能，且主要原料近期價格已降至近10年低點，將於第4季開始使用相對低價原物料，可望將進一步降低生產成本。

至於新台幣匯率波動的影響，公司在新台幣匯率30以下時，有保留大部分美金，近期台幣回貶，有助於第2季帳列業外匯兌損失回沖。

展望第四季，進入益張傳統出貨旺季，目前歐盟客戶在長假結束後開始加大需求訂單，加上北美客戶下單仍維持正常水準，因此樂觀看待第四季營收維持穩健的營運表現。

