不開冷氣、省洗澡水！69歲阿公退休「極致摳省」 孫子1句話揭殘酷現實

〔財經頻道／綜合報導〕退休養老若沒足夠退休金，只靠微薄年金生活，容易陷入困境。日本一名69歲阿公每月只靠11萬日圓（約新台幣2.17萬元）的退休年金過活，為了節省水電費，他甚至規定自己三天才洗一次澡，白天則在圖書館或超市避暑，或是家中不開冷氣靠開窗與電風扇度過酷暑，直到某日孫子無邪氣的1句「好臭喔」，讓他的心被刺痛，日媒以真實案例揭示高齡者的生存困境。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，69歲的小林正一（化名）目前以每月11萬日圓（約新台幣2.17萬元）的年金生活，扣除各項支出後，實際可支配金額更少。年輕時他曾自己創業，後來又成雇用員工，直到65歲退休。雖然小林先生對自己多年勤勞工作深感自豪，但卻未能累積足夠儲蓄。妻子過世後，他在東京一間小公寓獨自生活，生活完全靠年金維持。

小林表示「我從未想過要奢侈。只希望不給別人添麻煩，能過得樸素平靜就夠了。」他的生活完全建立在徹底節約之上，面對近年持續上漲的物價，月領這些年金根本無法應付日常開銷。偶爾他會打零工補貼收入，但節省依舊必須，能省就省。

他白天在圖書館或超市避暑，家中靠開窗與電風扇度過酷暑，伙食費精打細算，洗澡也不得不三天一次。流汗時，他用擰乾的毛巾擦拭身體，以節省水費與燃氣費。

某天8月，女兒帶著小學孫子突然造訪他的公寓，這本是一個久違的驚喜。小林滿心歡喜張開雙臂想擁抱孫子時，孫子脫口而出「爺爺，好臭喔。」雖然女兒立刻制止，但小林坦言，孫子的天真話語仍讓他心中有些刺痛。多年節約生活的辛苦，在這句話下顯得格外現實與殘酷。

報導指出，日本持續上漲的物價，讓依靠年金生活的高齡者日益困難。2025年7月全國消費者物價指數較去年上升3.1%，而平均家庭支出也從2021年的26萬7710日圓（約新台幣5.28萬元），升至2025年的30萬5694日圓（約新台幣6.03萬元）。年金雖連續調升，但實際增幅仍低於物價與薪資成長率，購買力實質下降。

