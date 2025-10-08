亞資中心推動辦公室設在證交所 五大任務首曝光

設在證交所的亞資中心推動辦公室有五大任務，目前以國內外廣宣交流為主。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣推動亞洲資產管理中心如火如荼進行中，設立在證交所的亞洲資產管理中心推動辦公室今日也首度曝光，該辦公室組長徐佩甄由證交所企研部借調，她今日表示，推動辦公室有五項任務，歡迎對亞資中心有任何問題的公司都可以打免付費電話來諮詢。

徐佩甄指出，推動辦公室今年9月1日正式成立，五項主要任務包括1.「諮詢平台業務」，打造一站式服務窗口，回應各界需求；2.「資產管理促進工作小組」，匯集四大會計師事務所專長，定期交流業界趨勢，共塑政策藍圖。

3.「國內外廣宣及交流」，透過社群、媒體行銷，全方位國際曝光；4.「亞資專網升級」，整合資訊平台，強化國際連結與服務能量；5.「市場情資蒐集與研析」，收集新聞輿情及各國金融中心政策，借鑑全球經驗精進決策。

徐佩甄不諱言，目前推動辦公室是以國內外廣宣及交流為主要任務，希望多讓外界知道台灣正在推動亞洲資產管理中心，而成立至今，來洽詢的問題多以家族辦公室及高雄專區進駐情況為主，未來不論是基層金融人員或海外人士對亞資中心有任何疑問，都可以洽詢推動辦公室，以便讓政策可以推動更順暢。

