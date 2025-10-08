自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

輝達放棄北士科？ 經部證實：輝達來函請求盤點合適土地

2025/10/08 18:01

經濟部表示，已在昨日（10月7日）接到輝達公司所委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地。（資料照，記者廖家寧攝）經濟部表示，已在昨日（10月7日）接到輝達公司所委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕輝達（NVIDIA）海外企業總部進駐北士科遭遇困難，經濟部強調， 經濟部歡迎輝達公司及各國際重要公司來台設立總部，且向來積極提供各種協助，已在昨日（10月7日）接到輝達公司所委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並在10月24日前回覆輝達公司。經濟部將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

經濟部表示，輝達公司與我國供應鏈合作緊密，並為經濟部企業領航計劃之獲選廠商，已在內湖設立「人工智慧創新研發中心」，並建置了超級電腦「Taipei-1」，提供部分算力免費給台灣的學術界、研究機構、企業及新創團隊申請使用。

有關輝達公司欲進駐北士科T17、T18的土地，經濟部表示，內政部已在7月16日函復台北市政府可依土地徵收條例第44條第1項第5款及第6項規定辦理，並多次公開說明，也顯見中央政府一直積極予以協助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財