虎山前3季營收達12.78億元 年增32％

〔記者楊雅民／台北報導〕車門把手廠虎山 （7736） 今日公告9月自結合併營收約為1.44億元，較去年同期成長約23%；累計1~9月營收達12.78億元，較去年同期成長32%。

虎山表示，9月主要營收來源組合為車門把手產品營收約7800萬元，車用鏡頭及雷達產品營收約2000萬元，其他產品營收約為新台幣4600萬元。

雖然第3季為傳統上的產業淡季，但受惠於歐洲及北美市場穩定出貨，加上部分新產品導入，整體第3季營收達較4.3億元，去年同期成長19%，顯示公司在整體汽車零件產業景氣高度不確定下仍能維持營收持續成長。

整體而言北美第3季的汽車售後（AM）市場的部分，因為高昂的維修成本和持續的汽車保有量增長推動消費者尋求價格合理的維修方案，經過認證的AM零件需求增加。

展望未來，儘管目前全球與台灣汽車市場面臨需求波動、電動化轉型與成本挑戰，虎山除既有的北美市場外，也積極拓展新通路，並開發多元商品，強化全球AM市場布局，擴大車用感測與結構模組產品線，持續提升營收與獲利動能。

