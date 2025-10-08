自由電子報
美元逼近兩個月高點 彭博曝主因

2025/10/08 16:42

彭博美元現貨指數上漲0.2%，接近8月初以來的最高點。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，由於全球財政困境加劇，包括亞太地區和歐洲的財政，以及經濟問題給十國集團貨幣帶來壓力，美元週三接近兩個月高點。

彭博美元現貨指數上漲0.2%，接近8月初以來的最高點。亞洲交易員表示，上漲得益於避險基金買入更多看跌的歐元和日圓的選擇權。

美元在9月跌至兩年多來的最低點後，近幾日因其他地區一系列負面因素的影響超過美國政府關門帶來的負面影響，美元匯率有所回升。

歐元受到法國政局動盪的衝擊，而日圓則因市場猜測日本新任領導人可能主張加強財政擴張力度並放緩升息步伐而大幅下跌。

瑞典北歐斯安銀行（Skandinaviska Enskilda Banken）亞洲策略主管尤金妮亞·法邦·維克托里諾（ Eugenia Fabon Victorino）表示，「考慮到對日本和法國財政可持續性的擔憂日益加劇，市場目前正在重新評估對美國宏觀前景的看法」；「儘管美國政府仍在關門，但諷刺的是，交易員們卻認為美國的情況最不糟糕。」

