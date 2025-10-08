振大環球出貨旺到明年 9月營收創37月新高

振大環球在手訂單能見度看到明年第一季，圖為振大環球董事長許公任。（振大環球提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣大廠振大環球（4441）受惠於客戶拉貨動能強勁，9月營收創下最近37個月新高，帶動第三季業績表現寫下同期次高紀錄，今年前9個月營業額也是歷年次高表現；管理層指出，隨著10月進入歐美耶誕節前的出口旺季，再加上客戶啟動新品拉貨，第4季營運動能可望延續強勢，預期優於去年，全年營收有望挑戰2022年的歷史高點。

振大環球9月營收8.19億元，月增23.04%、年增20.50%，創下最近37個月新高，第三季營收22.58億元，季增17.84%、年增5.61%，今年前9個月營收56.83億元、年增28.9%；管理層觀察，儘管今年紡織產業景氣充滿挑戰，公司卻逆勢突圍，營收仍大幅成長，不僅電商客戶的基本款服飾及網紅系列推升訂單，實體通路及高階品牌客戶也都有不錯表現。

振大環球觀察，目前在手訂單已能看到明年第1季，接單情形仍然正向，產能也持續滿載，今年第2季的匯率問題已逐漸穩定，獲利表現已回到正常水準，公司憑藉與客戶的緊密合作、產能擴充及關稅優勢，正步入新一波成長循環，對未來幾年業績與獲利成長保持高度樂觀。

針對產能規劃，為因應客戶強勁需求，振大環球兼顧穩健發展的經營哲學，規劃未來三年的擴產計畫，明年第1季馬島新廠將完成啟用，明後年越南產區持續擴充，整體產能可望比今年提升2至3成，帶動2026年營運持續成長。有鑑於靈活的產線布局有利於優化交期與供應韌性，保持議價、成本控管能力，助攻營收、毛利與獲利同步成長，公司將進一步構思2028年投資印尼新產區。

