淡江大橋通車利多不敵房市資金斷炊 預售屋月揭露量大減75％

〔記者徐義平／台北報導〕即便淡江大橋預計明年通車，但現階段受到房貸資金管控衝擊，淡水預售建案買氣仍呈現大幅衰退，尤其管制後，預售屋揭露件數直接少掉75%，房產業者指出，後續則須觀察通車後的實質效應。

2021年7月「實價登錄2.0」政策上路以來，淡水預售屋揭露件數累積將近1萬戶，若進一步觀察央行第7波選擇性信用管制上路前1年、單月預售屋平均揭露件數、約301件，但管制上路後、單月預售屋揭露件數平均只有74件，直接萎縮75%。

淡水預售屋中位數單價站上3字頭

根據統計，2022年第1季以前，淡水預售住宅每坪成交單價中位數還維持在2字頭，但2022年第2季便站上3字頭，隨後房價也緩步攀升，一方面受到造價與通膨等因素帶動，一方面淡水地區的空置率改善後，在需求持續增加下，新案價格往上也帶動整體房價走揚。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，淡江大橋利多對於房市有正面激勵效果，但從工程確定發包開始興建後已經歷經多年，該上車的也都已經在車上，現在已經從有夢最美階段，逐漸到利多實現，未來就要看通車後是否有效解決淡水民眾的通勤問題，另外，淡水還有淡北外環道路的建設利多，長期交通狀況有機會進一步改善，不過眾多利多仍得面對政策管控問題，現在房市自用當道，市場也回歸理性。

