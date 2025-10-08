緯創9月營收創同期新高 Q3業績寫單季最強

緯創（3231）受惠於北美雲端服務供應商持續向品牌廠強力拉貨，帶動集團AI伺服器訂單出貨暢旺。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受惠於北美雲端服務供應商持續向品牌廠強力拉貨，帶動集團AI伺服器訂單出貨暢旺，9月營收連續8個月站穩千億元大關，創下歷年同期新高，連同今年第三季同步達到歷年最強單季表現，帶動前9個月營業額登上歷年同期巔峰。

緯創9月營收2034.37億元，月增17.8%、年增109.9%；第三季營收5678.05億元，季增2.99%、年增108.36%；今年前9個月營收1兆4655.81億元、年增94.87%。

請繼續往下閱讀...

緯創9月筆電出貨220萬台，月對月持平、年增15.78%，桌機出貨90萬台，月增、年增皆為12.5%，顯示器出貨90萬台，月增、年增皆為12.5%；第三季筆電出貨640萬台，季增8.47%、年增23.07%，桌機出貨245萬台，季減3.92%、年增2.08%，顯示器出貨245萬台季增11.36%、年增2.08%。

緯創表示，第三季旗下三大產品出貨符合原先預期，預期第四季筆電出貨季減個位數百分比，不過桌機、顯示器仍有向上成長的空間，全年筆電出貨從年增個位數百分比上修至雙位數百分比，桌機、顯示器則與去年約略持平。

關於伺服器業務，緯創觀察今年上半年受惠於AI機種出貨大幅成長，此類別產品貢獻的營收比重達到7成以上，下半年有逐漸向上進發的態勢，預期公司在第四季的營業額表現將成為2025全年單季高峰。

緯創提到，為因應客戶訂單需求，公司正持續擴充產能，布局台灣竹北、美國德州與墨西哥等地，以掌握需求與良率，其中，德州新廠預期明年首季導入量產，在輝達（NVIDIA）GB200、300機種相互共存之下，與墨西哥產能相互輝映，且品牌廠客戶也持續抱持樂觀態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法