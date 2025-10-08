歡迎輝達總部來高雄 邱議瑩：將比照台積電規格爭取

邱議瑩歡迎輝達來高雄亞灣區205兵工廠（圖）設置總部。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕輝達總部在台北遇到土地問題而卡關，民進黨籍高雄立委邱議瑩今（8日）強調「歡迎輝達來高雄亞灣區205兵工廠設置總部」，且比照陳其邁市長爭取台積電，用最高規格的誠意爭取輝達投資高雄。

邱議瑩指出，高雄與輝達透過「智慧高雄燈塔計劃」，建立起緊密的合作關係，也是輝達在城市級主權生成式AI的成功合作。過去陳其邁市府以緊緊緊的衝勁與最高規格誠意，成功爭取到台積電的投資；而她自己則「會以相同的衝勁與誠意，歡迎輝達台灣總部落腳高雄」。

邱議瑩認為，205兵工廠位於高雄亞灣區的核心，有58公頃腹地，鄰近捷運站、交通便利，生活機能也十分完善，是最適合輝達台灣總部落腳的所在地。若未來輝達投資，205兵工廠轉型可望成為高雄半導體產業的南核心，與楠梓的台積電北核心強強聯手，打造高雄的新科技大未來。

市議員林智鴻今天也於議會指出，有別於北市府「搶功跑在先」，卻無能解決問題的招商風格，高市府一步一腳印，早與輝達保持絕佳默契，在「算力中心設置於亞灣」與「數位孿生城市計畫」等早已多所互動，如今輝達在台北設總部遇到困難，高雄應當仁不讓全力爭取，已經完成遷移的「205兵工廠」舊址就是首選。

林智鴻說，在傳出輝達進駐北士科瀕臨破局後，網路上紛紛出現「轉來高雄」的聲音，若該案確定落空，他呼籲市府務必適時伸出善意的手，順勢接住輝達這隻被台北丟失的「金雞母」。

