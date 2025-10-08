37歲女拋下「1思維」辭職 棄1188萬年薪不後悔原因曝

37歲的Florence Poirel選擇辭去年薪39萬美元的高薪工作，只為「與愛的人多相處一點」。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一名曾在Google工作超過10年的37歲女子，卻選在職涯正值高峰之際做出令人震驚的決定，就是辭去年薪39萬美元（約新台幣1188萬元）的高薪工作，選擇提早「退休」。她背後藏著讓她財務自由、提前脫離職場「不再為錢工作」的致勝心法，她沒有新計畫、也沒有恐懼，只為「與愛的人多相處一點」，過著自己定義的「自由人生」。

《CNBC》報導，37歲的波雷爾（Florence Poirel）過去曾在Google蘇黎世辦公室擔任資深專案經理，年薪約39萬美元。但在2024年，她毅然決定離開這份高薪工作，沒有任何後續安排。她並非因為壓力或倦怠而離職，表示「我離開時並沒有職業倦怠，團隊很好，工作也不差」、「但我突然明白，與所愛之人共度高品質的時光，才是最重要的。」

她口中的愛人，是伴侶Jan，同樣任職於Google，年長她17歲。兩人於2017年相識後，她開始重新思考「退休」的意義，她說「我不能等到退休後再享受與他共度的時光，因為那時他已經老了。」

波雷爾一直是勤儉儲蓄者，但這個念頭讓她開始追隨FIRE（財務獨立、提早退休）運動的理念，透過積極儲蓄與投資，讓自己能提早離開職場。她說「那一刻我突然明白，我不需要再往上爬了」、「我已經擁有足夠的東西，也足夠快樂與自由，可以去做別的事情。」

到了2024年1月，她的存款已達到150萬美元（約新台幣4570萬元），同年4月，她和伴侶同時辭去Google的工作，展開為期18個月她所謂的「迷你退休」（mini-retirement）。但她目前尚未規劃何時、是否要回到全職工作。

波雷爾坦言，要放棄如此高的收入並不容易，「說『不』確實讓人害怕，畢竟那是很誘人的薪水。」但如今的她沒有任何後悔「我以為自己會很快無聊，但一年半過去了，我仍然沒有。」她的日常包括在蘇黎世湖游泳、旅行，以及擔任女性職涯教練。未來若重返職場，她只打算選擇「讓自己覺得有意義的工作」。

波雷爾敢於做出重大改變並非第一次。2013年，她在比利時從事一份無聊的行銷工作，對未來感到迷茫。某次同事的一句「不冒險就沒有收穫（Qui ne tente rien n’a rien）」讓她下定決心辭職。幾天後，她搬到愛爾蘭都柏林，沒有工作也沒有人脈。很快，她獲得Google的合約職位，從事內容審查與安全工作，從此開啟在Google的十年職涯。

她也希望自己的故事能啟發他人，表示「人生太短，也太美好了。若能與朋友、家人、摯愛相處，在大自然中做讓自己快樂的事，那為什麼要把大半時間都花在工作上呢？」

