老師慘淪打工仔 82歲阿嬤努力一生卻「犯1錯」不敢退休

高齡化時代來臨，老年貧窮的議題備受關注。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕高齡化時代來臨，老年貧窮的議題備受關注。美國一名82歲的高齡婦人過去曾擔任老師，儘管她一生勤奮，甚至研讀碩士，卻坦言過去「對投資理財沒興趣」而忽視，導致沒有太多儲蓄而不敢退休，現在，她必須每天到船舶用品店打工。

《商業內幕》報導，82歲的惠特利（Patricia Wheatley）第一份工作是小學音樂老師，後來在初中任教多年。結婚後，她辭職在家教育孩子，協助丈夫經營牙醫診所。直到1990年代末期，她才重返職場，做起代課老師。

2000年時，惠特利的丈夫過世時，她仍需照顧92歲的母親，最大的親生兒子已婚，另2個兒子正在念大學，一名女兒仍在初中。為了照顧家裡必須找工作，又得待在家附近，但想找與音樂相關的工作並不容易。她決定進入輔導領域，這樣可以待在當地，有更多選擇。

在57歲時，她回到學校攻讀碩士學位。最終，她在當地學區擔任輔導老師，一待就是到2014年。之後她又做了4年代課老師，但後來覺得沒必要承受那麼多代課的壓力，所以放棄了。

到了退休年齡，她本以為能稍作休息，卻因收入不足不得不繼續工作。朋友邀她到船舶店幫忙接電話、整理文件，她一做就是七年，靠時薪16美元（約新台幣487元）的工作維生。她說「我喜歡這份工作，它讓我動腦、學新東西」，店裡沒有人手時，她也會幫忙吸地毯，甚至布置節日裝飾。

惠特利回顧過去，坦言自己對理財不太懂，表示「我不是揮霍無度，但有很多投資理財的事，即使是小額的，我也沒特別興趣。」現在她雖然早已付清房貸，但仍要支付保險與稅金，以及車貸。由於她在教育領域工作只有19年，所以社會安全金不算高，但足以支付所有帳單。不過，有些地方仍得勒緊一點，直到收支平衡，就連給孫子買禮物都有些負擔。

即使生活並不寬裕，她仍保持樂觀，並感恩現有的一切，表示「我祈求上帝，若有一天我無法再住在這裡，能讓我順利賣掉房子。現在我很穩定，而這份兼職工作讓我繼續前進。」

