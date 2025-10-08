金價飆4027美元新高！台灣央行黃金驚人身價曝光

金價飆4027美元新高！台灣央行黃金身價暴漲逾10倍。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕國際金價正式突破4000美元大關，再刷新天價，台灣央行身價也跟著暴漲，市場推估，央行黃金持有成本約400美元，換言之，身價暴漲逾10倍。

國際黃金現貨週三以每盎司3984.56美元開出，在買盤湧入下，金價一路走高，正式突破4000美元大關，在重要關卡突破後，買盤持續大舉買進，推升金價一路狂飆，來到4027.06美元，大漲逾42美元。

根據資料，央行黃金儲備約422公噸，其中有410公噸作為發行準備，這部分不做變動；其餘部分，幾乎只有4年1次、央行發行總統與副總統就職紀念金幣時，會動用一部分黃金用來鑄幣，過陣子便會回補。

如今隨著國際金價每盎司突破4000美元，央行身價也跟著大暴漲。市場推估，央行的黃金儲備購入時間非常早，估算成本約每盎司400美元，以此來看，隨著時間推移，央行持有的黃金價值已經翻了10倍。

