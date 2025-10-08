輝達北士科總部卡關 陳其邁招手「到高雄是不錯的選擇」

陳其邁向輝達招手，到高雄也是不錯的選擇。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕輝達（Nvidia）亞太總部落腳北士科，因地上權轉讓、道路廢止等問題卡關；高雄市長陳其邁今（8日）於議會答詢時向輝達招手說，高市府會拿出更優惠條件爭取 ，「如果Nvidia在台北碰到阻礙的話，到高雄也是不錯的選擇」。

高雄市議會今天進行總質詢，議員郭建盟播放了高市府官網的一段亞灣2.0計畫影片，強調包括企業總部、商務資源、購物 、夜經濟，在亞灣區都已布置完整，他認為「特文、特貿一、二及特倉三等基地，都很適合輝達這種全球大企業進駐」， 在台北土地出問題時，高市府應該讓輝達知道，高雄已經準備好了。

對此，陳其邁說，Nvidia如果來，當然會帶動整體AI的應用，對高雄發展將是關鍵性的里程碑，台積電2奈米如果再加上輝達GPU世界大廠，對高雄未來10年、20年相當重要。

陳其邁強調，高雄當然積極爭取輝達，但輝達選擇台北有他的考量，下游伺服器或半導體廠商大部分集中在北部，這是北部的優勢；但南部有軟體人才、生活、教育等各方面條件，「高雄其實有很多蓬勃的新創公司及系統整合商，很適合做為軟體服務業的發展基地!」

陳其邁舉例說，美國紐約以金融為主，西岸的西雅圖則有不同發展特色；高雄也有AMD研發中心、IBM研發中心，數百名人員都在亞灣區，再加上思科，聚落逐漸形成。「市府會拿出更優惠條件爭取，（輝達）如果台北碰到阻礙的話，到高雄也是不錯的選擇!」

郭建盟則提醒陳其邁，高雄也有不錯的夜市，這是黃仁勳之前有提到的。

