證實林信義再任APEC領袖代表 總統府：代表賴總統最合適人選

去年代表我國出席秘魯APEC年會的總統府資政林信義，今年再度出任APEC代表。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者陳昀／台北報導〕2025年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行。本報日前已獨家揭露，賴總統將再次指派總統府資政、台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長林信義代表出席APEC經濟領袖會議（AELM），總統府今天也發布新聞稿宣布前述消息。

總統府發言人郭雅慧表示，總統經慎重考慮，決定再度敦請林信義代表出席AELM，林信義曾於2005年及2024年兩度以領袖代表身分出席AELM，對APEC運作及相關議題討論有深入瞭解及掌握，是代表賴總統出席今年AELM最合適的人選。

郭雅慧表示，林信義長年深耕產業界，兼具制訂及執行國家重大經濟決策經驗，對我國產業發展及全球經貿情勢也有深刻掌握，相信能在APEC完整分享我國施政願景與成果，圓滿達成總統交付任務。

今年韓國主辦APEC主題為「打造永續明天」（Building a Sustainable Tomorrow），三大優先領域則為「連結：透過促進貿易與投資，及推動實體、制度性及人際交流強化連結」（Connect: strengthen connectivity by facilitating trade and investment, and promoting physical, institutional, people-to-people exchanges）、「創新：透過消弭差距及促進人工智慧合作強化數位創新」（Innovate: fostering digital innovation by bridging divide and enhancing cooperation on Artificial Intelligence）及「繁榮：透過應對全球挑戰實現永續暨包容性成長與繁榮」（Prosper: achieving sustainable and inclusive growth and prosperity by addressing global challenges），其中「人工智慧」（AI）及「因應人口挑戰」兩大主軸，與總統上任後致力推動台灣成為「人工智慧島」，並提出「健康台灣」願景、積極布局AI晶片、智慧製造、智慧醫療與數位治理等政策方向高度契合。

