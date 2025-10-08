美銀喊買台積電！揭曉最新目標價、曝關鍵成長點

美國銀行重申對台積電股票的「買進（Buy）」評級，將目標價自1400元上調至1600元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國銀行（Bank of America）將台積電（TSMC）的目標價自1400元上調至1600元，理由是「晶圓代工價格的前景改善」，以及至2026年的獲利能見度提高。美銀並重申對台積電股票的「買進（Buy）」評級，台積電股價週二（7日）收在1435元。

美銀表示，已將台積電2026年與2027年的每股盈餘（EPS）預估分別上調8%與9%，並將目標本益比（P/E）自21倍提高至22倍。



美銀分析師在報告中寫道：「我們將台積電2026與2027年的EPS預測，上調8%與9%，主要原因在於晶圓代工價格的前景改善。因此，我們將目標價自新台幣1400元（約290美元）上調至新台幣1600元（約330美元），估值基準仍以2026年為主。」

美銀預期台積電的2奈米製程將於2026年強勁增長，且可能帶來上漲潛力，並預測該年度營收年增率可達24%。報告指出，2奈米製程預計將貢獻2026年總營收的約9%，與7奈米相當，且高於5奈米與3奈米的8%與6%。

美銀同時強調，非蘋果智慧型手機與高效能運算（HPC）客戶的需求，將是支撐台積電3奈米動能的主要成長驅動力。

分析師指出，台積電的晶圓價格將因美國產能增加，以及採用A16製程（屬2奈米家族）而獲得支撐，同時在地緣政治變動下也展現出更高韌性。

他們並補充指出，台積電的海外擴張不僅受到客戶需求推動，也反映出台灣在基礎設施（包括電力等）方面的資源相對有限。

美銀告訴投資人，台積電「執行力與全方位服務能力，仍是其海外生產布局的核心驅動因素」。

