中國幫蓋高鐵卻虧大錢！印尼竟喊「還要」 當地兩極心聲曝光

〔財經頻道／綜合報導〕中國與印尼合作耗資73億美元（約新台幣2198億元）興建印尼高速鐵路（也稱雅萬高鐵），是中國「一帶一路」指標工程之一，卻為印尼帶來的龐大債務。根據港媒報導，中國鐵建集團（CRCC）目前正與印尼當地企業合作建設，價值2000萬美元（約新台幣6.1億元）的峇里島城市地鐵，預計於2031年啟用，然而隨著項目的推進，民眾開始關注其可能帶來的債務負擔、票價等問題。

香港《南華早報》報導，這項工程計畫是繼兩年前投入營運、耗資73億美元的雅萬高鐵之後的另1個計畫，這項計畫被視為印尼擴展交通網絡、緩解城市交通擁堵的重要步驟。

這項消息傳出後反應兩極。中國和印尼官員稱讚該鐵路可能是未來的典範，且有當地人認為這能緩解當地交通壓力，但也有人對高鐵累積的債務感到擔憂，包括累積債務、票價設定與未來維護成本。

報導指出，由於成本超支、竣工延遲，以及部分印尼民眾認為，高鐵還面臨成本更低的阿爾戈帕拉海安鐵路（Argo Parahyangan railway）競爭，雅萬高鐵已經累積了數十億美元的大量債務，引發對財務可持續性的擔憂。

根據印尼經濟與法律研究中心9月研究，雅萬高鐵的合資業者KCIC及其控制財團，在2024年虧損約2.8億美元（約新台幣85億元）、2025年上半年虧損1.07億美元（約新台幣32億元），且研究數據發現，該項目約4分之3的資金來自中國國家開發銀行的貸款。

民眾表示，高鐵財務可持續性令人擔憂，因收入與債務差距過大，且新加坡金融服務公司CGS的經濟顧問宋成雲（Song Seng Wun）指出，債務減免在很大程度上取決於，如何保持票價對這個發展中國家的乘客的可負擔性。當前雅萬高鐵票價為每張15萬至60萬印尼盾（約新台幣276元至1105元），高於一般鐵路票價通常低於10萬印尼盾（約新台幣184元）的水平。

宋成雲表示：「關鍵在於提高乘客數量，而這取決於乘客能接受的票價。」他補充，目前尚不清楚一般勞工是否能負擔高鐵票價。

