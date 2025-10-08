油價卡關！OPEC+不敢多增產、全球庫存卻一路飆

國際油價週二（7日）走勢持穩。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（7日）走勢持穩，投資人一方面消化OPEC+ 11月產量增幅低於預期的消息，另一方面則關注潛在供應過剩的跡象。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲4美分，或0.06%，收每桶61.73美元。

布蘭特原油期貨下跌2美分，或0.03%，收每桶65.45美元。

在石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯及部分小型產油國（合稱OPEC+）決定自11月起每日集體增產13.7萬桶後。兩大原油期貨價格在前一個交易日，均上漲超過1%。

荷蘭國際集團（ING）分析師指出，此舉與市場原先預期的更大幅度增產形成對比，顯示該組織在面對今年第四季以及明年全球供應可能出現過剩的預測時，仍保持謹慎態度。

StoneX分析師霍德斯（Alex Hodes）在週二的報告中表示，市場情緒依舊低迷，部分原因是沙烏地阿拉伯決定維持其銷往亞洲的主力原油官方售價不變，這與分析師預期的漲價相反。

供應方面，美國能源資訊署（EIA）週二表示，美國今年原油產量預計將創下每日1353萬桶的新高，較先前預測的1344萬桶上調。

EIA同時預測，隨著非OPEC+國家帶動產量增長，全球原油庫存將在明年持續上升，未來數月可能對油價形成明顯下行壓力。

