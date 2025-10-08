美國港口費要來了！航運公司面臨逾970億損失 這家最慘佔一半

美國計劃10月14日起開徵港口費，全球10大航運公司明年預計將損失32億美元。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國總統川普（Donald Trump）試圖應對中國在海上日益成長的影響力，美國將在下週之後對中製船舶的船東開徵港口費，此舉預計將使全球10大航運公司明年損失32億美元（約新台幣977.6億元）。

海事技術和數據提供商Alphaliner表示，中國遠洋海運集團（COSCO）受到這些費用的影響最大，明年可能需要支付高達15.3億美元（約新台幣467.4億元），幾乎是十大航運公司所需承擔費用的一半。

《路透》報導，標普（S&P）本週在一份報告中表示，雖然一些觀察人士認為，做為更廣泛談判的一部份，10月14日的最終期限可能會延長，甚至取消，但是不確定性已經讓航運公司感到不安，給船隊部署戰略又增添了一層地緣政治風險。

川普政府表示，對中國實體建造、擁有或營運船舶徵收的費用，將有助於振興美國造船業。一項旨在支持這筆長期資金的法案正在美國會獲得兩黨的大力支持。

上週稍早傳出的最新消息中，美國貿易代表通知船主，他們應該要負責確定這筆費用。美國貿易代表辦公室稱，確定船隻是否欠費的責任在於船舶營運商，而不是美國海關，除此之外，這筆費用必須透過財政部的Pay.gov網站支付，而不是在港口支付。

中國實體擁有或營運的船隻前往美國將面臨每淨噸位、每次航程80美元（約新台幣2400元）的固定費用；使用中製船隻的非中國業者則將面臨每淨噸位23美元（約新台幣700元）或是每20呎當量單位154美元（約新台幣4700元）的費用。據稱，這兩項費用每年對每艘船隻徵收的次數不得超過5次。

在業界強烈的反彈後，美國貿易代表辦公室大幅降低了最初提案的費用，免去了許多美國營運商的費用，並延長了液化天然氣（LNG）運輸船的費用徵收時間。

包括法國達飛海運（CMA CGM）在內的不少航運公司表示，他們已重新部署中國製的船隻，以避免支付這筆費用。據統計，去年美國造船廠生產的商船不到10艘，反觀中國造船廠生產超過1000艘商船。

