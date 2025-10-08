日本製造慘輸「這國」! 原因不是匯率 日媒1句話點關鍵

「日本製造」曾經一度稱霸全球，但如今企業生產力和獲利能力卻遠不及瑞士。（擷取自社群平台）



〔財經頻道／綜合報導〕「日本製造」曾經一度稱霸全球，但如今日本的企業生產力和獲利能力卻遠不及瑞士。日媒指出，瑞士的平均月薪高達110萬日圓（約新台幣22萬元），遠遠領先日本，其薪資差距背後並不僅是貨幣強弱的問題，而是「生產性與企業競爭力」的落差。

日媒認為，當日本企業仍在陷入價格競爭、拼薄利時，瑞士早已建立「高附加價值」的經濟體系，即使產品昂貴，依然暢銷全球。最具代表性的例子，莫過於「高價卻永遠供不應求」的 Rolex（勞力士）。

請繼續往下閱讀...

根據日本生產力中心的數據，截至2023年，日本勞動生產力在OECD 38個成員國中排名第29位，而2022年曾跌至第31位，儘管2023年排名有所回升，但仍處於較低水平，在七國集團（G7）中更是自1970年以來一直墊底。

日媒指出，瑞士人口僅約900萬人，卻展現出驚人的經濟韌性，其關鍵在於產業結構極度多元，包括農業、製造、建築、商業、金融到服務業，形成均衡的經濟分布。若將GDP依產業細分，日本與瑞士在規模與人口上相似，如今卻走上截然不同的道路。

1989年，瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）發布的世界競爭力排名中，日本位居榜首，瑞士位居第二，但此後日本的排名穩定下滑，到2024年名列第38名。至於瑞士，其排名一度下滑，但自2008年以來一直維持在前5名，過去5年一直位居前3。

數據顯示，日本最低工資將從2023年10月1日起調高至1004日圓（約新台幣201元），首次超過千元門檻。儘管日本最低工資每年呈現小幅上漲，但瑞士的最低工資水平卻比日本高出4倍多。

分析師認為，日本曾在1980年代曾以「Made in Japan」橫掃世界，但現今卻陷入停滯，企業生產性與收益率普遍落後於瑞士，常常陷入削價競爭。相比之下，瑞士憑藉的是更高的效率與創新能力，其經濟哲學也十分清晰，就是「品質本身就是競爭力」。這種策略讓企業得以以更高的薪資吸引人才，同時保持獲利能力與社會穩定。

此外，瑞士不依賴單一產業，在面對全球市場波動或金融危機時，就能有效分散風險、維持穩定。這也解釋了為何瑞士在高工資、高生活成本的情況下，仍能維持全球競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法