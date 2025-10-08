馬斯克xAI募資達200億美元 傳輝達也加入投資

馬斯克旗下的xAI募資達200億美元，傳輝達也加入投資。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的AI（人工智慧）新創xAI募得的資金超過最初的計劃，達到200億美元（約新台幣6120億元），其中也包括來自AI巨頭輝達（NVIDIA）的股權投資。

《彭博》報導，知情人士表示，這筆投資包括股權和債權，將與xAI計劃在曼菲斯資料中心Colossus 2中使用的輝達圖型處理器（GPU）有關。

知情人士稱，輝達在這次交易的股權部份投資高達20億美元（約新台幣612億元），這是這家晶片製造商的一項策略，旨在幫助客戶加速他們在AI領域的投資。《彭博》先前報導稱，xAI原先預期募資規模只有目前數字的一半，但以現在的情況來看可能會持續成長。

針對報導，輝達的代表拒絕置評；xAI發言人則未回應。馬斯克9月曾在X發文稱，該公司目前沒有募集任何資金。

知情人士指出，xAI的募資將分為約75億美元（約新台幣2295億元）的股權和125億美元（約新台幣3825億元）的債權，並透過特殊目的實體（SPV）進行建構。SPV將用於購買輝達處理器，然後馬斯克的AI新創會將這些晶片出租5年，讓華爾街金融家回收他們的投資。這種特殊的交易結構，即債務由GPU而非公司支持，可以為希望減少債務風險的科技公司提供參考。

馬斯克的xAI相當需要資金，根據《彭博》報導，該公司在今年稍早已透過股權和債權募得約100億美元（約新台幣3060億元），但考慮到公司每個月耗資10億美元（約新台幣306億元），仍需數十億美元的額外資金。馬斯克也利用包括SpaceX在內的旗下眾多公司為xAI提供投資。今年稍晚，特斯拉的投資人也將投票決定，這家電動車巨頭是否也該投資xAI。

