美股收盤》政府停擺擔憂加劇！標普中止連7漲 台積電ADR摔2.77％

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週二收盤走低，受甲骨文股價下跌影響，且政府關門導致投資人無法獲得經濟數據，道瓊工業指數下跌91.99點，跌幅0.2%，標普500指數下跌0.38%，結束連7漲，那斯達克指數下跌0.67%，費城半導體指數下挫2.06%，台積電ADR下殺2.77%，收在294.03美元。

綜合外媒報導，美國政府關門進入第7天，帶來不確定性，促使投資人轉而購買避險資產，黃金期貨首次達到每盎司4000美元。政府停擺時間越長，對美國經濟的風險就越大，不僅推遲關鍵經濟數據的發布，且某些工作人員例如運輸安全管理局和空中管制員，將無法獲得工資。如果停擺在下週中旬之前無法結束，現役軍人也將同樣無法獲得薪水。

週一晚間，美國總統川普在Truth Social網站發文，再次將政府關門歸咎於民主黨。他寫道：「我很樂意與民主黨就其失敗的醫保政策或其他任何問題展開合作，但他們必須首先允許政府重新開門。」

軟體公司甲骨文領跌科技股，其雲端業務利毛利遠低於分析師的估計，甲骨文透過出租由輝達晶片驅動的伺服器獲得大約9億美元收入，但僅實現約1.25億美元的毛利潤，週二股價下跌2.52%。電動車大廠特斯拉推出低成本Model Y，股價延續跌勢，下跌4.45%。其他大型股如輝達下跌0.25%，微軟下跌0.87%，蘋果下跌0.08%，AMD上漲3.83%，亞馬遜上漲0.4%。

道瓊工業指數下跌91.99點或0.2%，收46602.98點。

那斯達克指數下跌153.304點或0.67%，收22788.363點。

S&P 500 指數下跌25.69點或0.38%，收6714.59點。

費城半導體指數下跌139.299點或2.06%，收6634.762點。

