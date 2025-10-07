黃金期貨首度攻破4000美元了！高盛喊目標4900美元

黃金期貨價格周二晚間首次突破每盎司4000美元。高盛更將金價目標上調至4900美元，顯示市場對後市持續看好。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於對避險金屬的需求飆升，黃金期貨價格周二晚間首次突破每盎司4000美元。截至美國東部時間上午9:10，紐約黃金期貨交易價為4003美元。紐約現貨黃金的現行價格上漲至每金衡盎司3960.60美元，這是衡量貴金屬的標準。

由於美國國會兩院僵局持續，且沒有跡象表明政府關門危機將迅速解決，金價週二創下新高。同時，對聯準會本月降息的近乎確定的預期為金價提供了額外支撐。

請繼續往下閱讀...

週二白天現貨金上漲0.3%至每盎司3971.90 美元，盤中早些時候觸及每盎司3977.19美元的歷史高點。美國12月交割的黃金期貨也上漲0.5%，至每盎司3998.20美元。

其他貴金屬方面，現貨白銀下跌0.1% 至每盎司48.49 美元，鉑金下跌0.4%至每盎司 1619.62 美元，鈀金上漲0.1%至每盎司1325.71美元。

華爾街投資銀行高盛更將金價目標上調至4900美元，顯示市場對後市持續看好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法