力拚亞資中心 金管會將辦「臺灣週」報名人次逾2.4萬

金管會將在10月15日至23日舉行，預估將有超過2萬4千人次參加活動。圖為金管會主委彭金隆。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕 金管會2025年10月15日舉行「臺灣週」開幕式活動。證期局表示，根據統計，預估將有超過2萬4千人次參加活動，將有34個法人機構 140位外籍人士參與，國別包括日本、韓國、新加坡、香港、美國、印尼、印度、越南及柬埔寨等9國。

金管會即將於10月15日至23日舉行「臺灣週」。證期局副局長高晶萍表示，金管會聯合證券周邊單位及產官學界，推出一系列論壇、座談及博覽會活動，以打造臺灣成為亞洲資產管理中心政策，與各界集思廣益進行國際交流。

請繼續往下閱讀...

高晶萍指出，「臺灣週」開幕式活動將邀請國際知名交易所、國際重量級資產管理機構、跨國金融集團及臺灣產業龍頭等專家，從國際金融、跨境財富管理及企業實務等角度，分享臺灣資本市場的優勢與未來契機，邀集產業界與金融界代表共同與談，共同探討資本市場協助企業因應變局、掌握機會，開創新局。

其中， 10月15日將舉辦臺灣週的重頭戲之一「亞洲資產管理中心論壇」，此次論壇將由金管會主委彭金隆開場，並邀請來自產業界、學界及政府機構的專家，共同探討臺灣如何應對全球金融市場競爭，提升國際能見度與競爭力。

高晶萍指出，在政策延伸與市場動能上，將舉辦引導大眾資金投入公共建設論壇及資產管理國際化論壇，促進公私協力，推動資產配置與財富管理創新。

論壇內容將涵蓋「亞洲資產管理中心政策推動成果」、「臺灣吸引外國投資稅賦現況」以及「臺灣發展亞洲資產管理中心的進展與挑戰」，就我國推動亞洲資產管理中心政策的過去、現在及未來進行剖析，並邀請重量級專業人士深入探討，凝聚各方共識。

金管會主委彭金隆表示，將臺灣打造成亞洲資產管理中心，是行政院經發會重要的計畫之一。臺灣擁有豐沛的民間資金，以及具國際競爭力的產業，這些都是躋身國際邁向未來的重要基礎。藉由臺灣週，將向全球的投資人展示臺灣的經濟實力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法