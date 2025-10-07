望隼9月營收創單月次高 明年矽水膠隱形眼鏡上市營運看旺

望隼9月營收創歷史次高，看好明年營運。圖左為望隼董事長黃修權、右為總經理石安。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注軟式隱形眼鏡研發設計製造的望隼科技（4771）今日公告9月合併營收為3.2億元，較8月成長23%，較去年同期成長21.96%，創下單月營收次高。累計今年前九月合併營收25.3億元，較去年同期成長13.22%。銷售成長動能主要來自中國客戶因應雙11的拉貨，以及中國市場的水膠彩片及日本市場的垂重彩片需求強勁，供不應求。

望隼表示，今年日本市場因第二代濾藍光產品暢銷，帶動日本市場前三季營收成長超過40%。中國市場因應雙11的需求強勁下，台灣廠及中國廠整體稼動率接近滿載。至於台灣市場在子公司星隼的通路積極鋪貨下，營收成長超過50%。望隼在新產品及新客戶不斷導入下，業績穩步增長。

望隼指出，隨著散光產品、垂重彩片及矽水膠產品的陸續上市，2026年望隼的矽水膠產品預計在各個市場出貨上市，營收與毛利率將迎來雙重成長。

