股匯分歧！新台幣重貶1.02角收30.52元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕連假後，台股強勢補漲，大盤指數飛越2萬7000點關卡，續創歷史新高。不過，匯市表現與股市出現分歧，新台幣兌美元匯率盤中震盪劇烈，早盤先是下探至30.55元，隨台股登高，最高升抵30.34元，午後卻反轉向下，終場收在30.52元、重貶1.02角，匯價連2黑，成交量達15.81億美元。

近期股市屢創新高，台幣走勢卻未跟上，央行外匯局局長蔡烱民指出，自9月下旬聯準會（Fed）重啟降息後，美國科技股表現亮眼、頻創新高，台股同步受到激勵，新台幣自9月下旬以來也呈升值趨勢，股匯整體方向一致，「只是幅度上略有差異」，主要是美元表現仍較預期強勢所致。

蔡烱民進一步分析，市場原先預期Fed將持續寬鬆，使美元在7、8月走弱，但9月下旬Fed釋出「風險管理式降息」訊號後，市場解讀偏鷹，美元獲得支撐。連假期間，歐洲受政治不確定性拖累，歐元偏弱，日本自民黨總裁選後日圓兑美元更貶破150元，反觀美國經濟基本面仍強勁、股市屢創高點，資金自然回流美元資產。且適逢中國、韓國金融市場休市，加上美國政府假期，重要經濟數據暫未公布，市場交投氣氛偏向觀望。

至於外界關切的美國政府關門風險，蔡烱民表示，過去確實曾引發信用評等機構關注，甚至將美國主權評等展望列入「負向（Negative）」名單，但此次情況不同。三大信評機構迄今尚未釋出負面評等訊號，顯示市場普遍預期此事最終可化解，因此對金融市場衝擊有限。

蔡烱民強調，若排除債信疑慮，此次美國政府關門事件對全球股匯市的實際影響相當輕微，市場反應冷靜，投資人普遍視之為短期政治雜音，不致撼動美國信用基礎。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數於連假期間上漲0.58%，日圓重挫2.13%，新加坡幣貶0.26%，新台幣則下跌0.33%。

