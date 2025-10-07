台積電快速邁入「埃米時代」下一代晶片生產計畫浮出水面

外媒報導，台積電正在快速邁入「埃米時代」（Angstrom-era），在台灣已開始準備尖端A16和A14奈米製程，加速晶片生產的計劃已浮出水面。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕科技外媒wccftech報導，台積電正在快速邁入「埃米時代」（Angstrom-era），在台灣已開始準備尖端A16和A14奈米製程。台積電加速晶片生產的計劃已浮出水面。

台積電最大的晶圓廠之一（Fab 22）目前正在為A14的生產做準備。更重要的是，在美國的生產計畫速度也得到了顯著提升，2奈米製程將於明年在亞利桑那州投入使用，比原定時間表提前了近一年。

台積電位於台灣南部的高雄工廠目前正在籌建六座不同的晶圓廠，其中五座將用於2奈米和A16（1.6奈米）的量產。據稱，第六座晶圓廠將專用於高階A14（1.4奈米）製程，預計2028年實現量產。

據報導，高雄工廠是台積電最昂貴的投資項目之一，投資額超過1.5兆新台幣（500億美元）。隨著A16和A14的加入，預計該工廠將引領埃米時代。

關於台積電亞利桑那州工廠，據悉該公司計劃在未來一段時間內推出2奈米和A16製程，以及3號和4號晶圓廠。具體來說，N2製程預計將於2026年下半年投產。

然而，擴大亞利桑那州的產能將是一項艱鉅的任務，因為「管道和電氣系統建設」等多個方面仍有待解決。不過，鑑於美國政府正影響台積電，使其平等對待台灣和美國，預計該進程將保持快速。

