4500萬度平價綠電專供中小微企業！經部：11/19開放預登記競標

〔記者廖家寧／台北報導〕專供中小微企業的光電案場蓋好了！為降低中小企業進入綠電市場門檻，經濟部推動「中小企業平價綠電專案」，彰濱產業園區標租光電案場將釋出3成綠電、約4500萬度綠電專供中小微企業，競標底價為每度4.3元，11月19日起開放辦理購電資格與需求預登記作業，審核買家符合中小企業認定資格後才開始公開競標。

專案案源是經濟部園管局彰濱彰濱產業園區臨6、臨7光電案場（裝置容量近120MW），由土地標租案得標商星崙電業依約釋出3成綠電給中小微企業，約釋出36MW、約4500萬度綠電。

國家再生能源憑證中心主任黃志文指出，專案採預登記制，買家須提出符合中小企業認定標準資格的證明，實收資本額一億元以下，或經常僱用員工數未滿200人，擇一即可，並提交前一年度用電量證明與購電需求。

黃志文指出，國家再生能源憑證中心平台會審視預登記需求，盤點整體需求量，並提供競標媒合服務。

專案時程上，11月19日起28日開放欲購電企業辦理預登記作業，企業須提供資格證明與需求量，經資格審查通過後才可參加競標，預計12月15日至24日公開競標，12月26日開標，後續由買賣雙方依決標結果簽約。

經濟部標準檢驗局副局長謝翰璋指出，單一企業可用多個電號參與，但為讓更多中小微企業有機會購得綠電，因此單一企業採購量訂有上限，企業投標電量將以前一年度總用電量30%為上限，最小投標單位為1000度，底價每度4.3元，由價高者得標。另購電期程則訂為5年，以保障中小企業於此期間可持續取得綠電且不受購電價格波動影響。

為協助中小企業瞭解專案內容與操作程序，標準局將在10月至11月期間在北、中、南區舉辦理5場次專案說明會，企業也可直接洽詢國家再生能源憑證中心專線（02）2343-1700轉分機3147。

