中華電信工會再槓陳玉珍 不法關說應辭職下台

〔記者楊雅民／台北報導〕中華電信工會今天再發聲明對槓立委陳玉珍，中華電信工會直指陳玉珍濫用立法委員職權施壓中華電信公司，企圖破壞公司以法定「內部人評委員會」的正當程序作成升遷決議？所謂仗義執言、監督個案根本只是包裝濫用立委職權、不法關說遊說的說辭，怒轟不法關說的立法委員，應辭職下台以示負責。

日前中華電信工會揭露立委介入員工升遷，已對公司治理造成不當影響一事，被影射的立委陳玉珍跳出來回擊中華電信工會仗勢欺人。

中華電信工會今天再發聲明指出，若有直接證據指出「您濫用立委職權，當如何負政治責任？」中華電信工會認為您應該辭職立法委員下台負責，因為濫用立委職權不當影響公司治理，已經顯然不適任立法委員一職。

中華電信工會指出，陳玉珍委員的行為，難道不就只是為「特定個別支持者」未獲個人晉升主管職位，便濫用您立法委員職權施壓中華電信公司，企圖破壞公司以法定「內部人評委員會」之正當程序作成升遷決議？

公司治理「公開、公平、公正」並循由工會嚴格把關、符合法定正當程序的委員會決議，才是主管升遷管道落實職場正義、勞動尊嚴的「正道」，中華電信工會認為：黑手介入、不法關說的立法委員，應辭職下台以示負責！

中華電信工會表示，秉持「監督公司治理公正」、「捍衛普遍基層權益」，依照工會合法制度參與公司人評會，擔任勞方人評委員，而代表人數僅有1人（佔比不到10%）。

而勞方人評委員之功能意在「監督公司治理公正」：由1名工會指派勞方代表確保人評程序公平公正，而最後人評升遷結果皆由「全體委員」共識決或多數表決作成決議。

反問陳玉珍委員，人評委員之中，工會勞方代表僅有1席，而人評委員會席次總數約13席，公司主管席次便佔12人，工會代表如何以一人之力「暗中打壓、橫加阻撓」、甚至「以權謀私」？

工會認為，中華電信公司依「公開、公平、公正」的原則辦理升遷，應當是依照內部人評委員正當程序，由「具有法定職權的人評委員」集體作成共識或多數決議，方符合公司治理基本原則。倘若任何公司員工，都可以透過「立法委員」關說個案升遷，請問公司內部升遷管道「公平、公正、公開」的程序如何維持？

陳玉珍作為立法委員，如果利用立委權勢，施壓企業僅為「特定支持者」不法關說，才是有違「公開、公平、公正」原則辦理升遷的最大元兇！中華電信公司的內部升遷，應該人人平等，制度公正，而非「支持立委陳玉珍」的人就該獲得升遷，這就是中華電信工會的立場及態度！

