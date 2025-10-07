瘋狂掃進76.5萬張台積電！這位億萬富翁賣光輝達持股

台積電股票獲得美國億萬富翁、華爾街傳奇投資人史坦利·德魯肯米勒 （Stanley Druckenmiller）青睞。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在過去的一年裡，美國億萬富翁、華爾街傳奇投資人史坦利·德魯肯米勒 （Stanley Druckenmiller）將輝達和Palantir的股票拋售一空，獲利了結，同時，他也連續4個季度購買了兩家優秀企業的股票，包括台積電和藥物開發商梯瓦製藥（Teva Pharmaceutical） 。

台積電已迅速成為德魯肯米勒家族第五大持股公司：從2024年第3季至2025年第2季，總共買進持有76萬5085股台積電。

美國證券交易委員會提交的13F表，簡要概述華爾街最精明的基金經理人在最近一個季度買入和賣出的股票、交易所交易基金 （ETF） 和選擇權。對於管理資產至少1億美元的機構投資者，必須在季度結束後45天內提交此表。

在過去四個13F週期（2024年7月1日至2025年6月30日）中，德魯肯米勒增持45個新倉位，增持11個現有持倉，並有40隻股票從投資組合中全部撤出。在這數十筆交易中，有4筆交易特別突出。

德魯肯米勒將其基金持有的華爾街最熱門的人工智慧股票輝達和Palantir Technologies全部拋售。他在2024年第3季出售全部21萬4060股輝達股票，並在2024年6月30日至2025年3月31日的9個月內出售近77萬股Palantir股票。

簡單的獲利了結是這次拋售行為的一個可能原因。由於這兩隻股票在人工智慧革命的浪潮中迅速上漲，而德魯肯米勒又是一位相對活躍的交易員，因此在機會出現時套現是很常見的。

同時，德魯肯米勒連續四個季度增持台積電和梯瓦製藥股票這兩隻表現驚人的股票。

毫無疑問，人工智慧的發展是台積電最大的催化劑和吸引力。輝達和其他外部GPU供應商正轉向台積電，為其生產晶片，以支援AI加速資料中心的瞬間決策。台積電正以驚人的速度擴大其晶圓上晶片（CWB）的產能，但仍無法滿足似乎永無止境的硬體需求。

