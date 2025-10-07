烤雞無庸置疑！好市多員工曝7款「最值得買」好物清單1次看

好市多員工曝7款「最值得買」好物清單1次看，烤雞、奶油全上榜。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以物美價廉聞名，然而那些產品是「最值得買」呢？１名好市多資深員工向南方生活雜誌（Southern Living）分享，在眾多商品中，烤雞、奶油、瓶裝水等7種產品，皆在「最值得買」好物清單上。

員工還提醒會員1個省錢小撇步，就是「留意促銷宣傳單上的商品才能物超所值，尤其是那些你通常會購買的品項。」

至於最值得買的好物清單，依序為：

烤雞（Rotisserie Chicken）

如果沒有在好市多聞到烤雞香味，「你的好市多之旅就不算完整」。該員工說，每隻4.99美元的價格物超所值，不僅新鮮，用途也廣泛，甚至可將吃剩的骨頭燉湯。

雞湯麵（Chicken Noodle Soup）

該員工告訴透露，雞湯麵是季節性食品，夏天通常買不到，建議可分裝冷凍，想吃時隨時加熱，不僅是感冒時的救星，也是方便的1道「安慰食物」。

Half-and-Half鮮奶油

在許多門市，64盎司Half-and-Half鮮奶油售價2.99美元（約新台幣91元），「幾乎比普通零售店價格便宜３分之１」，無論加在咖啡、甜點或料理，都是超值且實用。

科克蘭草飼奶油（Kirkland Grass-Fed Butter）

來自紐西蘭草飼奶油１盒４包，每包８盎司。該員工直言，該款奶油可說是高級品牌Kerrygold的「平替版」，不僅味道相似，價格更親民許多。

Fairlife蛋白飲（Fairlife Protein Drinks）

這是款由知名乳製品公司Fairlife生產的高蛋白飲品，大量購買相當划算，每箱18瓶，每瓶售價換算下來約２美元（約新台幣61元），有30克蛋白質、150卡路里，無乳糖且無粉味。

科克蘭旅行褲（Kirkland Travel Pants）

好市多服飾區不僅常出現Banana Republic、Puma等名牌服飾，科克蘭系列也相當受歡迎，特別是旅行褲。該員工指出，「該款褲子有５個口袋，彈性面料，可與其他運動品牌相媲美。」

１箱科克蘭瓶裝水（A Case of Kirkland Bottled Water）

無論儲備颶風應急包還是家中食物儲藏室，科克蘭品牌瓶裝水「40瓶3.99美元，絕對是最超值的優惠之一。」

