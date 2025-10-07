黃金奔向4000美元 分析師揭「輕鬆到達」1原因是關鍵推手

分析師指出，黃金漲勢不可擋，背後是有「全球不確定性的壓力」。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕金價奔向4000美元，距離心理關卡僅一步之遙。對此，Teucrium董事總經理兼高級投資組合專家傑克·漢利（Jake Hanley）指出，「4000美元」這個數字很重要，因為人類天生偏愛整數關卡，因此4000美元不只是心理門檻，也是從長期技術圖形延伸出的關鍵價位。倘若成功站上，將「鞏固」2025年金市成為自1979年以來最強漲勢的地位。

漢利補充，根據長期圖表，這是一個關鍵的延伸水平，因為金價在2023年末突破2000美元後，當時他認為下一個目標將是4000美元。而從目前的水平來看，金價不需要太大的推動就能突破。

從今年初以來，黃金價格一路穩步上行，這場幾乎沒有任何阻力的漲勢，正重新定義人們對「安全資產」的信仰。

對此，Libertas Wealth Management 總裁亞當・庫斯（Adam Koos）對《MarketWatch》表示，黃金的這波漲勢，不像是在迎接暴風雨，更像是飛機在半空中抓住強勁順風。他指出，黃金自3月中首次突破3000美元以來，僅幾個月就逼近4000美元，這代表「當所有條件同時到位，動能會以驚人速度聚集」。

庫斯將這波行情歸因於五股強力推手，包括頑固的通膨、地緣政治緊張、美元走弱、央行持續買進，以及投資人對市場波動的避險需求。

此外，今年全球政府債務創新高，也進一步強化了黃金的吸引力。SPI Asset Management 合夥人英尼斯（Stephen Innes）指出，這種氛圍與美元疲軟及美國龐大的財政赤字有關。雖然金價早在川普第二任期展開前就已起漲，但近來華府的「政府關門政治戲碼」似乎再度成為燃料，推動金價向上。

根據《道瓊市場數據》，12 月交割的黃金期貨（代碼 GCZ25）本週一上漲 1.7%，收在每盎司 3976.3 美元，盤中一度觸及歷史新高3994.5 美元，創下今年第42次收盤新高，這距離3月13日首次突破3000美元，不過短短數月。

英尼斯表示，當各國央行、投資基金與個人投資者都轉向黃金時，那不再是避險、而是一場全球對現代金融體系的投票。漢利指出，各國央行即使面對黃金高價，但仍積極增持，這傳達出一個明確訊號：「黃金是戰略資產」。

漢利稱，現今這頭黃金公牛正全速奔馳，但當它衝破4000美元之後，市場勢必會稍作休息，重新建立新的支撐區。

State Street 全球金屬策略主管杜希（Aakash Doshi）認為，若要維持這股上漲趨勢，市場必須持續有資金流入，即使短期內可能出現5%至7%的回檔，也將是買入機會。他強調，目前黃金部位仍未達擁擠水準，還有相當大的上升空間。

對此，高盛（Goldman Sachs）也上修黃金目標價，從原估的每盎司4300美元提高到4900美元，理由是ETF資金流入強勁，且央行買盤有望繼續撐腰。

隨著國際金價狂飆，週二每盎司來到3977.45美元、再刷新天價，而黃金12月期貨價亞洲盤中一度漲破每盎司4000美元，隨後漲幅收斂，約報3996美元。

