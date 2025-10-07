看跌第四季房價比率達5成 2020年以來單季次高

高達65%受訪者認為房貸成數應該至少要有7成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕看跌房價比率持續擴大，根據房仲業者最新自家會員對於第四季房價趨勢看法，第四季看跌比率達5成，對比去年第四季看跌比率約14%，看跌比率大增40個百分點，更是2020年以來單季次高；看漲比率則從去年第四季的55%一路萎縮至今年第四季的20%、大減30個百分點，持平比率則始終維持3成。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，美國對等關稅在8月正式落地實施，加上目前房市資金管控措施尚未放寬，導致買氣仍在谷底，因此，受訪者對於房價下跌的共識比率越來越高，看跌房價已成目前房市最大公約數。

至於，央行匯率政策看法，有46%的受訪者認為將今年將維持不變，認為會降息或升息的比率各自約22%、32%，而美國對等關稅上路後，高達78%受訪者認為國內景氣將會變壞，其中認為顯著變壞的比率近4成。

65%受訪者認為房貸成數至少要7成

而民眾最關心的房貸問題，有29%受訪者認為能承受的最低房貸成數為8成、36%為7成，另有19%為6成，反觀能接受5成以下的受訪者比率僅16%、連2成都不到，換句話說，高達65%受訪者認為房貸成數應該至少要有7成。

對於目前房市少數建案出現爛尾樓以及預售屋解約情形，高達77%的受訪者認為對於購買預售屋的信心會受到影響，而最佳購屋時間點，竟以2027年下半年以後的比率最高、約33%，反觀認為未來1年是最佳購屋時間點的比率則稍微低一些、約31%。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋認為，美國對等關稅政策正式落地實施，對於國內各產業影響陸續發酵中，將連帶影響內需與房市交易，近期雖然政府鬆綁新青安貸款限制，讓銀行不再受不動產放款比率上限約束，房市原本期待能釋出更多購屋資金，帶動買氣回升，不過，從近期交易量來看，回升幅度有限，顯示政策利多尚未完全轉化為實質需求。

