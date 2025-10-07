副業首年狂賺逾3億！38歲護理師靠「草根起家」翻身 曝成功秘訣

38歲的哈珀（Jordan Harper）全職工作是一名護理師，創立副業經營保養品牌，第一年營收就超過新台幣3億元。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名38歲護理師，原本只是希望透過社群分享保養護膚知識，沒想到這卻促成她創立副業，經營保養品牌第一年營收就超過新台幣3億元，如今年營收更一躍突破新台幣30億元。她分享自己如何從「草根方式」啟動副業，到面對產品報廢損失仍堅守品牌誠信，再到用「少而精」理念打造忠實社群，她也給出創業建議，就是「盡早在社交媒體上建立社群」。

外媒報導，住在田納西州的哈珀（Jordan Harper）全職工作是一名護理師，在2015年時，她透過Instagram分享護膚保養教學與技巧，最初並沒有創立品牌的打算，只是希望幫助患者簡化複雜的保養流程。隨著粉絲群逐漸擴大，她在2020年正式推出品牌Barefaced，將副業轉型為正式品牌。

請繼續往下閱讀...

被問到如何啟動副業？投入了多少資金？哈珀表示起步方式極為草根，自己沒有商業背景，也不懂募資，她辦了5張零利率信用卡，利用社群互動並在社群中發起了線上預訂，以籌集第一批生產訂單。她透露「最初只打算賣給診所患者，但口碑快速擴散，預購賣出數千件，我知道這是一個可行的生意。」

然而，創業過程並非一帆風順。品牌曾面臨一批5萬片眼膜厚度不符規格，且包裝罐使用後出現剝落問題。哈珀最終決定全部報廢，造成約10萬美元（約新台幣304萬元）損失，並延遲上市6個月，她說「這是我做過最艱難的決定，但保護品牌誠信比走捷徑重要。」

哈珀表示，因為有經營線上社群，在品牌首款產品推出時，已有忠實客群等待。第1年營收就突破8位數美元（至少超過新台幣3.04億元），並持續成長，如今已成為9位數美元（至少超過新台幣30.4億元）品牌，擁有完整團隊與研發中心。

被問到這個行業最意外或挑戰的部分是什麼？哈珀指出最驚訝的是品牌對「持續推出新品」的依賴。許多品牌不停發表新品以維持熱度和動能。自己的理念是「少而精」，承諾提供高品質、有效的護膚品，而不製造多餘的步驟。因此自己推出的產品比大多數品牌少。

而哈珀指出，她的成功關鍵在於社群建設與教育。她給出實用的創業建議，就是盡早在社交媒體上建立社群。露面、回答問題、分享創業過程中的不完美，這能建立信任。人們買的不是產品，而是信任。社群媒體是一個免費且強大的工具，能即時測試與聆聽需求。只要做得好，產品推出時就已經擁有忠實客群，甚至可能不需要外部資金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法