花旗驚爆美股「泡沫進行式」！曝「兩大逃命指標」

花旗在最新報告中直言：「按照我們的定義，美股目前確實處於泡沫階段。」（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕花旗集團（Citi）最新報告指出，即使市場充斥著股市泡沫的疑慮，投資人目前仍應「續抱美股」，直到泡沫真正破裂為止。花旗策略團隊表示，他們正密切觀察兩項關鍵指標，分別是POLLS指標和「將軍倒下」（When the Generals Fail）指標，一旦這兩個指標出現特定訊號，才會建議投資人撤出市場。原因在於，歷史數據顯示，市場在進入泡沫後，往往仍會持續上漲一段時間，因此過早看空反而得不償失。

標普500指數自4月初低點反彈約35%，導致近幾個月來，投資人對美股市值過高的擔憂不斷升溫，根據多項常用估值指標，如席勒本益比（Case-Shiller P/E）與巴菲特指數（Warren Buffett Indicator），都顯示市場早已偏貴。

請繼續往下閱讀...

花旗在報告中直言：「按照我們的定義，美股目前確實處於泡沫階段。」但花旗也提出數項理由，顯示股市還有上行空間，像是泡沫仍處於初期階段、聯準會已開始降息，且降息幅度可能高於預期。花旗策略師因此總結：「簡而言之，別在泡沫中拋售，要在泡沫破裂時賣出。」

花旗全球市場策略主管皮克特（Adam Pickett）帶領的策略團隊指出，投資人最重要的原則是：繼續留在市場中，直到關鍵指標顯示該退出為止。策略師補充：「從歷史上看，市場在進入泡沫階段後仍往往能錄得強勁的正報酬。只有在泡沫即將破裂時，轉為看空才會真正有利。」

那麼，投資人要如何知道該退出市場？花旗點出了兩個關鍵指標，可作為風險訊號，首先是「POLLS 指標」，這是一項綜合性指標，用於衡量市場的部位配置、樂觀情緒程度、流動性、槓桿水準與壓力指數。若該指標高於某一臨界值時，可能意味泡沫即將破裂。

花旗表示，根據過去模擬，若在 POLLS 指數達到 18 以上時退出市場，風險調整後的報酬率將會提高。而目前該指標約為13，尚未達警戒水準。

另一個是「將軍倒下」指標，指的是標普500指數中7檔領漲股票中，有3 檔跌破 200 日均線，這時就代表市場可能開始轉弱。不過花旗指出，目前該指標尚未發出任何警訊。

儘管近期華爾街部分知名空頭人士，已對股市泡沫發出警告，但賣方分析師仍普遍預期，市場將在今年底前持續走高，甚至延續至2026年。美銀（Bank of America）近日將標普500指數12個月目標價上調至7200點；高盛（Goldman Sachs）今年稍早也將目標價調升至6900點。

標普500指數週一（6日）收在6740.28點，小漲0.28%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法