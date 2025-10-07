花蓮受災勞工因「2理由」請假 勞動部：雇主不得拒絕

颱風重創花蓮，勞動部提醒災區勞工請假權益（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕樺加沙颱風造成花蓮地區嚴重災情，勞動部今日提醒，受災勞工為重建整理家園，可依勞工請假規則向雇主請事假，也可與雇主協商排定特別休假；若勞工在災害發生後，有親自照顧家庭成員的需求，得依性別平等工作法規定請家庭照顧假，提醒雇主不得拒絕或給予任何不利的處分。

勞動部表示，花蓮地區災區勞工為清理家園，可依法向雇主請事假，勞工也可以與雇主協商排定特別休假，雇主不得拒絕或影響全勤獎金；根據《勞工請假規則》，勞工一年事假總共不得超過14天，且事假期間不支薪。另外，勞工的家庭成員在災害發生後，有需要勞工親自照顧的需求時，得依「性別平等工作法」規定，向雇主請家庭照顧假，家庭照顧假每年最多7天，併入事假計算，合計「家庭照顧假」與「事假」全年可請14日，雇主不得因勞工請家庭照顧假視為「缺勤」，而影響其全勤獎金、考績或其他不利的處分。

勞動部呼籲，天然災害不可預期，如勞工依法請假日數已用完，仍有清理家園或照顧受災家人需求時，雇主應體諒與照扶勞工，與勞工協商優於法令相關方案（例如延長事假、家庭照顧假或留職停薪），協助勞工盡快恢復家園。如有天然災害相關勞工權益疑義，可於勞動部官網【天然災害勞工出勤權益】專區（https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28218/28230/lpsimplelist）查詢，或電洽勞動部1955專線。

