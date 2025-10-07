焦點股》映泰：無懼營運承壓 帶量大漲

映泰上週五於法說會指出，公司產品策略正從過去的中低階產品，轉向以價值為導向的高階產品。（映泰提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕市場無懼主機板廠映泰（2399）今年營運承壓，看好該公司目前正積極切入工業電腦（IPC）應用領域，鎖定佈局智慧製造、智慧城市雙主軸，激勵今日股價帶量上漲，截至上午10時6分暫報20.6元，漲幅7.29%，成交量4915張。

映泰上週五於法說會指出，公司產品策略正從過去的中低階產品，轉向以價值為導向的高階產品，專注於電競、工業電腦等利基型產品線，旨在提升整體獲利能力，而非僅追求出貨數量。目前在歐洲市場已有客戶正在進行IPC領域的概念驗證（POC），預計最快在下一季度就會有相關訂單落地。

映泰觀察，台灣工業電腦能力享譽全球，眾多廠商在各自賽道頭角崢嶸，透過攜手系統整合商搶攻海外市場。公司旗下工業電腦業務的貢獻比重現階段雖然不高，但絕對數金額持續成長，由於客戶對於AI應用方向的認知程度日益加深，公司只需提供穩定的硬體和底層軟體，客戶即可快速上手自行開發應用。

