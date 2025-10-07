繼續僱用65歲以上員工有補助 最高25.8萬元

南部某藥廠續留多位優秀屆退員工，持續發揮寶貴價值，提升企業經驗傳承。（雲嘉南分署提供）。

〔記者王涵平／台南報導〕台南1家鋼鐵製造業廠商透過南分署就業中心協助，連兩年分別留用3名65歲以上員工，在補助支持下，將人力資源政策與經驗傳承制度化，115年度「繼續僱用高齡者補助計畫」受理時間自即日起至10月31日止，每留用1名滿65歲員工，最高可獲補助25萬8000元。

南分署指出，該公司同時提供多元工時選擇、調整工作場域、增設無障礙設施，並推動青銀共融，讓高齡員工持續發揮專業，帶動整體團隊效能。鼓勵企業持續僱用屆齡在職勞工，協助其延緩退休、傳承職場智慧與技術。

請繼續往下閱讀...

企業於115年度僱用屆齡65歲（民國50年出生）之員工，且達行業別規定留用比率（各行業之留用比率分別為20％、25％、30％不等），經留用超過6個月並維持薪資水準者，即可依規定申請補助。前6個月每人每月可獲1萬3000元，第7至18個月每月可獲1萬5000元，最長補助18個月，合計最高每人可獲補助25萬8000元。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，高齡勞工是企業的重要戰力與經驗傳承的資產，計畫推動不僅協助勞工延續職涯，也能減輕企業新人招募與培訓成本，對產業與勞工皆具雙贏效果。可至「中高齡者及高齡者就業相關服務網」線上申請，可將相關資料親送或郵寄至雲嘉南分署轄區就業中心。可參考 「45+就業資源網」，或撥打雲嘉南銀髮人才資源中心專線（06-2751717）洽詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法